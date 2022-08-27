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В Челябинской области число заболевших ковидом превысило пять тысяч человек

В Челябинской области число заболевших ковидом превысило пять тысяч человек

За сутки прибавилось 508 случаев. По данным областного минздрава, за прошедшие сутки положительный ПЦР-тест получили 508 человек, в том числе 15 школьников.

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