Десятки ученых призвали правительство Канады остановить ввоз обезьян

Остановить ввоз диких обезьян, используемых для медицинских экспериментов, призвали канадской правительство десятки ученых, подписавших обращение, адресованное премьер-министру Канады Джастину Трюдо, а также министру окружающей среды и премьер-министру Квебека, 13 ноября пишет The City News.
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