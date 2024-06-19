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Полезные трюки для малогабаритной квартиры

Полезные трюки для малогабаритной квартиры

Владельцы маленьких квартир – те еще фантазеры. А как по-другому, если им приходится постоянно придумывать, как уместить на крохотное площади все необходимое? Мы собрали несколько полезных трюков, которыми гордятся жители малогабариток, чтобы вы тоже могли создать просторное и функциональное пространство, даже если в вашем распоряжении всего 25-30 квадратных метров.

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