Полезные трюки для малогабаритной квартиры

Владельцы маленьких квартир – те еще фантазеры. А как по-другому, если им приходится постоянно придумывать, как уместить на крохотное площади все необходимое? Мы собрали несколько полезных трюков, которыми гордятся жители малогабариток, чтобы вы тоже могли создать просторное и функциональное пространство, даже если в вашем распоряжении всего 25-30 квадратных метров.