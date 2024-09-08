Ещё раз про 4 бригады, которым якобы дали выйти из котла под Невельским. Во-первых. Полоса обороны механизированной бригады — это 10-12 километров по фронту и до 8 километров в глубину.
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Ещё раз про 4 бригады, которым якобы дали выйти из котла под Невельским. Во-первых. Полоса обороны механизированной бригады — это 10-12 километров по фронту и до 8 километров в глубину.
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