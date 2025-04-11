Дима Билан не может въехать в новую квартиру

В прошлом году Дима Билан стал владельцем элитного жилья в центре Москвы. Интересно, что популярный исполнитель купил квартиру не в новом доме, а, наоборот, в старом — так называемой «сталинке» с высокими потолками и просторными комнатами.
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