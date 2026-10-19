Солнце продолжает активность после мощной бури 10 октября. Эксперты из ИКИ РАН прогнозируют новое геомагнитное возмущение на 19 октября, вызванное выбросами солнечной плазмы.
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