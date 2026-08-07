JAD: климатически безопасная диета снижает риск инсульта и депрессии

Ученые из Пекинского университета и Школы общественного здравоохранения Гарварда имени Т. Чана обнаружили, что строгое соблюдение климатически безопасной диеты связано с более низким риском инсульта, депрессии и тревожности.
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