Mash Siberia: путешественник из Китая пропал в Новосибирске

Путешественник из Китая Ху Ян пропал во время туристической поездки в Россию. По данным Telegram-канала Mash Siberia, в РФ он прибыл 11 июля, посетил Москву и Санкт-Петербург, а затем прибыл в Новосибирск.
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