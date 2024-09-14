В Северодвинске до конца недели продлится Никольская ярмарка

На ярмарочных рядах развернулась бойкая торговля - она будет идти до 15 сентября включительноНа ярмарочных рядах развернулась бойкая торговля - она будет идти до 15 сентября включительноТак, прямо с большегрузных машин организована продажа фермерского картофеля.