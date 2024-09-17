Владимир Зеленский может быть лидером только в условиях конфликта на Украине, иначе его свергнут. Об этом в беседе с британским политологом Ричардом Саквой заявил посол России в Лондоне Андрей Келин, сообщает РИА Новости.
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