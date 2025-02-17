Юрист предупредил компании об ответственности за отказ от индексации зарплат

Индексация заработной платы — обязанность всех работодателей без исключения, установленная статьей 134 Трудового кодекса РФ, рассказал «Известиям» 17 февраля руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
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