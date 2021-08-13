Врач Проценко заявил, что постковидный синдром в среднем длится два месяца

Главный врач столичной больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил в беседе с журналистами, что длительность постковидного синдрома у переболевших пациентов составляет примерно два месяца.
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