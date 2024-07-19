Депутат из ФРГ: в Бундестаге могут обсудить размещение ракет США в Германии

Global Look Press/Marco Rauch/dpa Фракция "Альтернатива для Германии" (АдГ) планирует инициировать внеочередную сессию, чтобы обговорить заявленные американской стороной планы разместить ракетные комплексы в ФРГ.
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