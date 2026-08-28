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Zero Hedge

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Uprising In Ceuta: Locals Have Had Enough Of Migrant Invasion

Uprising In Ceuta: Locals Have Had Enough Of Migrant Invasion

Uprising In Ceuta: Locals Have Had Enough Of Migrant Invasion Authored by Steve Watson via Modernity News, In the complete absence of any meaningful government action, the people of Ceuta have taken matters into their own hands.

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