Китайские туристы увеличивают мировой рынок путешествий

По мере приближения китайского Нового года на рынке выездных путешествий наблюдается ажиотаж по бронированию: количество заказов китайских туристов в Сингапур, Малайзию и Таиланд из Китая выросло в 15 раз по сравнению с прошлым годом.
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