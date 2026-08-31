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Мировое обозрение

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ВСУ атаковали шахту «Суходольская Дуванная» и Счастьинскую ТЭС в ЛНР. Часть Луганска по-прежнему без света и воды

ВСУ атаковали шахту «Суходольская Дуванная» и Счастьинскую ТЭС в ЛНР. Часть Луганска по-прежнему без света и воды

Минувшие сутки стали одними из самых тяжелых для Луганской Народной Республики с точки зрения интенсивности ударов украинских беспилотников.

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