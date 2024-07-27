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Олимпиада-2024. Китайцы Хуан Юйтин и Шэн Лихао взяли золото в стрельбе на 10 м из винтовки, у Южной Кори серебро, у Казахстана бронза

Хуан Юйтин и Шэн Лихао одержали победу в стрельбе на 10 м из пневматической винтовки. Олимпийские игры-2024 Париж, Франция Микст 10 м, пневматическая винтовка Финал  Хуан Юйтин / Шэн Лихао (Китай) – Кым Джи Хен / Пак Ха Чон (Южная Корея) – 16:12 Матч за 3-е место Александра Ле / Ислам Сатпаев (Казахстан) – Анна Янссен / Максимилиан Ульбрих (Германия) – 17:5  .

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