Вероника Логинова: «РУСАДА придерживается позиции, что взнос в WADA необходимо оплатить»

Об этом заявила гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова. – Правильно ли поступает российская сторона, что решила платить взносы в WADA за 2023 год? – Российская Федерация является полноправным участником Международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте.