Вероника Логинова: «РУСАДА придерживается позиции, что взнос в WADA необходимо оплатить»

Об этом заявила гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова. – Правильно ли поступает российская сторона, что решила платить взносы в WADA за 2023 год? – Российская Федерация является полноправным участником Международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте.
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