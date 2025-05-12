Bloomberg: Трамп поддержал заявление лидеров ЕС о санкциях против России

Президент США Дональд Трамп в частном порядке поддержал заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца, премьера Британии Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Польши Дональда Туска о санкциях против России.
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