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На Ямале отразили атаку беспилотника на промышленный объект

На Ямале отразили атаку беспилотника на промышленный объект

Атака БПЛА на один из промышленных объектов Нового Уренгоя была отражена. Об этом сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

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