📹🏮Истребители поколения "4++" F-15SA Королевских ВВС Саудовской Аравии сопровождают "Борт №1" с президентом США во время официального визита Дональда Трампа в Эр-Рияд.
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📹🏮Истребители поколения "4++" F-15SA Королевских ВВС Саудовской Аравии сопровождают "Борт №1" с президентом США во время официального визита Дональда Трампа в Эр-Рияд.