В следующем году материнским капиталом воспользуются более миллиона человек

Об этом сказал Антон Котяков Материнский капитал на первого ребенка увеличится на 46 тысяч рублей, на второго – на 61 тысячу рублей, средствами этой меры поддержки воспользуются более 1 млн человек, сообщил глава Минтруда Антон Котяков на заседании Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.