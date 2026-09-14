Орловскую область на неделе ждут дожди и прохлада

Новая рабочая неделя в Орловской области выдастся переменчивой, но главной ее особенностью станут дожди, которые омрачат начало и конец пятидневки.
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