Воскресенье в Москве начнется со снежного урагана

В Москве продлено действие штормового предупреждения в связи с ухудшением погодных условий. Как сообщила пресс-служба столичного главка МЧС, предстоящей ночью и утром 3 апреля вновь ожидается сильный снег и порывистый ветер до 15 метров в секунду.