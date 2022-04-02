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Воскресенье в Москве начнется со снежного урагана

Воскресенье в Москве начнется со снежного урагана

В Москве продлено действие штормового предупреждения в связи с ухудшением погодных условий. Как сообщила пресс-служба столичного главка МЧС, предстоящей ночью и утром 3 апреля вновь ожидается сильный снег и порывистый ветер до 15 метров в секунду.

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