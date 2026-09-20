"Для меня оказалось очень важным это ощущение": Русская сравнила отношение к соотечественникам в Германии и на Бали

Русская сравнила отношение к соотечественникам в Германии и на Бали. Она рассказала, что стало ключевым для неё после переезда из ЕС на тропический остров: "Для меня оказалось очень важным это ощущение".
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Вот она - россиянка! От слова "рассеянная по планете". Валентина совершенно не русская. Она - германо-балийская.