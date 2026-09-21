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Канье Уэст в Петербурге: организаторы обещают вернуть деньги за билеты — что известно о концерте?

В Петербурге разгорается ажиотаж вокруг концерта легендарного рэпера Канье Уэста, но с неожиданным поворотом: организаторы обещают вернуть деньги за билеты, если шоу все-таки отменят.

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