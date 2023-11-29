Россия нанесла ответный удар Пашиняну: армянские продукты застряли на границе

В Армении все громче звучат жалобы от экспортеров, которые лишились доступа с грузом в Россию. В соцсетях отмечают, что после нескольких дней простоя на международном автомобильном пропускном пункте (МАПП) «Верхний Ларс» фуры уезжают обратно.
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