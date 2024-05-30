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В Крыму уволили второго за день министра

В Крыму уволили второго за день министра

В Крыму отправили в отставку второго за день министра. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на этот раз речь идет о главе туристического ведомства, который еще вчера отчитывался о практически полной готовности пляжей к курортному сезону.

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