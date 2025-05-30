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Рынок напитков на растительной основе, возможно, вырастет вдвое к 2030 году

Рынок напитков на растительной основе, возможно, вырастет вдвое к 2030 году

Российский рынок напитков на основе растительного сырья может показать прирост до 90% к 2030 году. Об этом в субботу, 31 мая, рассказал «Известиям» председатель совета директоров компании Health & Nutrition (бывшая «Данон Россия») Руслан Алисултанов.

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