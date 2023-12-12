Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 195 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Аким Воземчук
    За кого он принимает россиян??Зорькин назвал Ко...
  • Валерий Шаронов
    а вы знаете, отличная идея у европейского союза. ведь им нужен не металл а изделия из него, пусть озвучат и подождут ...Европейцы предлож...
  • Светлейший
    И чО? Мне насрать на этого Тональда Дуска! он кто? Кусок дерьма, как и все ляхи, пусть они себе выбирают любого пахуч...Сейм Польши решил...

Филиппо заявил, что на форуме в Давосе Зеленского вынудят пойти на переговоры

Филиппо заявил, что на форуме в Давосе Зеленского вынудят пойти на переговоры

Глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо что "хозяева" украинского президента Владимира Зеленского в январе 2024 года в Давосе вынудят его вести переговоры по мирному урегулированию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АндрейБорков
Глава французской партии &quot;Патриоты&quot; Флориан Филиппо сказочник известный, по крайней мере в наших новостных ресурсах этот персонаж часто мелькает со своими высказываниями. А его в той же Франции то знают? Впечатление, что знают, но весьма не многие. Насчет этого Филиппо хочется повторить русскую пословицу - СОБАКА ЛАЕТ, ВЕТЕР НОСИТ. Ни больше ни меньше. Как этот Филиппо может решать, что в отношении Зеленского сделают США и НАТО? Вот и я про тоже.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх