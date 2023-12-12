Глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо что "хозяева" украинского президента Владимира Зеленского в январе 2024 года в Давосе вынудят его вести переговоры по мирному урегулированию.
Филиппо заявил, что на форуме в Давосе Зеленского вынудят пойти на переговоры
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АндрейБорков
Глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо сказочник известный, по крайней мере в наших новостных ресурсах этот персонаж часто мелькает со своими высказываниями. А его в той же Франции то знают? Впечатление, что знают, но весьма не многие. Насчет этого Филиппо хочется повторить русскую пословицу - СОБАКА ЛАЕТ, ВЕТЕР НОСИТ. Ни больше ни меньше. Как этот Филиппо может решать, что в отношении Зеленского сделают США и НАТО? Вот и я про тоже.
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