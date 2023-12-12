Филиппо заявил, что на форуме в Давосе Зеленского вынудят пойти на переговоры

АндрейБорков

Глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо сказочник известный, по крайней мере в наших новостных ресурсах этот персонаж часто мелькает со своими высказываниями. А его в той же Франции то знают? Впечатление, что знают, но весьма не многие. Насчет этого Филиппо хочется повторить русскую пословицу - СОБАКА ЛАЕТ, ВЕТЕР НОСИТ. Ни больше ни меньше. Как этот Филиппо может решать, что в отношении Зеленского сделают США и НАТО? Вот и я про тоже.