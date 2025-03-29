Маск продал X своему стартапу

Сделка прошла с помощью транзакций по покупке акций.фото: x.com/WhiteHouseАмериканский инженер, бизнесмен Илон Маск продал платформу X cвоему стартапу xAI, занимающемуся искусственным интеллектом (ИИ), об этом он сообщил 29 марта.
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