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Маск продал X своему стартапу

Маск продал X своему стартапу

Сделка прошла с помощью транзакций по покупке акций.фото: x.com/WhiteHouseАмериканский инженер, бизнесмен Илон Маск продал платформу X cвоему стартапу xAI, занимающемуся искусственным интеллектом (ИИ), об этом он сообщил 29 марта.

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