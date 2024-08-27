Раду Албот провел матч с Новаком Джоковичем. С каким счетом завершилась игра?

Молдавский теннисист Раду Албот (138-е место ATP) проиграл 2-й ракетке мира, сербу Новаку Джоковичу в 1-м раунде основной сетки турнира «US Open», который проходит в Нью-Йорке, США (2:6 2:6, 4:6), сообщает Noi.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии