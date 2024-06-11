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Царьград

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Вместо тюрьмы - СВО: Генерала Попова могут отправить на фронт

Вместо тюрьмы - СВО: Генерала Попова могут отправить на фронт

Выяснилось, какие варианты спасения Ивана Попова из-за решётки просчитывает его защита.Расследование в отношении бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова могут приостановить, если он отправится в зону СВО.

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