Вместо тюрьмы - СВО: Генерала Попова могут отправить на фронт

Выяснилось, какие варианты спасения Ивана Попова из-за решётки просчитывает его защита.Расследование в отношении бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова могут приостановить, если он отправится в зону СВО.
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