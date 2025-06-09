Сергунина: Названо 100 лучших проектов шестого потока московской «Академии инноваторов»

В столице определили участников шестого потока программы «Академия инноваторов». По итогам заявочной кампании эксперты отобрали 100 наиболее перспективных проектов, их авторы продолжат развивать свои идеи под руководством персональных наставников, сообщила заммэра Наталья Сергунина.