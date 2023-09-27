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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Поздняков об отъезде зятя в США: «В сложные для страны времена с корабля бегут только крысы»

Константин Лоханов, супруг фехтовальщицы Софии Поздняковой, уехал из страны в феврале 2022-го. — Так получилось, что вы были вынуждены прокомментировать отъезд бывшего зятя.

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