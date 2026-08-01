Сергей Миронов предложил награду для отцов за воспитание детей

Сергей Миронов, лидер партии "Справедливая Россия", предложил учредить государственную награду "За воспитание детей" для отцов, воспитавших троих и более детей, по аналогии со званием "Мать-героиня", чтобы укрепить институт отцовства.
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