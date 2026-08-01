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Царьград

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Сергей Миронов предложил награду для отцов за воспитание детей

Сергей Миронов предложил награду для отцов за воспитание детей

Сергей Миронов, лидер партии "Справедливая Россия", предложил учредить государственную награду "За воспитание детей" для отцов, воспитавших троих и более детей, по аналогии со званием "Мать-героиня", чтобы укрепить институт отцовства.

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