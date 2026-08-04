ВС РФ перекрыли каналы поставок оружия ВСУ, Иран принял извинения Киева: главное за сутки

За ночь российские беспилотники поразили четыре сухогруза, перевозившие военные грузы для ВСУ, Тегеран отказался от ответных ударов по Украине после получения извинений, а число погибших при атаке на Геленджик возросло до шести, включая троих детей.
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