ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

34 подписчика

ВС РФ перекрыли каналы поставок оружия ВСУ, Иран принял извинения Киева: главное за сутки

ВС РФ перекрыли каналы поставок оружия ВСУ, Иран принял извинения Киева: главное за сутки

За ночь российские беспилотники поразили четыре сухогруза, перевозившие военные грузы для ВСУ, Тегеран отказался от ответных ударов по Украине после получения извинений, а число погибших при атаке на Геленджик возросло до шести, включая троих детей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии