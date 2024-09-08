День танкиста в России и Беларуси День танкиста в России и Беларуси является значимым праздником, посвящённым танковым войскам, которые играют важную роль в обороне обеих стран.
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День танкиста в России и Беларуси День танкиста в России и Беларуси является значимым праздником, посвящённым танковым войскам, которые играют важную роль в обороне обеих стран.
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