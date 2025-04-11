Телеграм-бот для жалоб на самокатчиков появился в Новосибирске

После проверки жалобы нарушителя могут навсегда лишить права управлять самокатом.Жители Новосибирска теперь могут сообщить о нарушениях правил дорожного движения со стороны водителей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности через специальный чат-бот в Telegram.