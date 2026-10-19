Redmi K100 оснастят 6,9-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5K и частотой обновления до 185 Гц Redmi раскрыла новый вариант оформления смартфона Redmi K100, который представят в Китае 27 октября.
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