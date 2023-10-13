Эрдоган неожиданно встал на сторону России и нанес удары по подконтрольным США объектам, лишив американцев нефти

Как бы не критиковали президента Турции Реджепа Эрдогана в российском обществе, но факт остается фактом - судя по всему турецкий усач окончательно разочаровавшись в Западе, взял уверенный курс на налаживания отношений с Россией, в то время как по отношению к США занял откровенно враждебную позицию.