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Закон, порядок, государство

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Военные инженеры провели занятия по мерам безопасности при обнаружении ВОП с учащимися одной из школ Мариуполя

Военные инженеры провели занятия по мерам безопасности при обнаружении ВОП с учащимися одной из школ Мариуполя

Опытные сапёры познакомили старшеклассников с минами и взрывными устройствами, с которыми им приходиться сталкиваться в ходе своей деятельности, рассказали, как они обнаруживают и обезвреживают взрывоопасные предметы, а также какие уловки и способы маскировки применяет противник при минировании местности, в том числе и жилых районов.

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