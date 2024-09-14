Военные инженеры провели занятия по мерам безопасности при обнаружении ВОП с учащимися одной из школ Мариуполя

Опытные сапёры познакомили старшеклассников с минами и взрывными устройствами, с которыми им приходиться сталкиваться в ходе своей деятельности, рассказали, как они обнаруживают и обезвреживают взрывоопасные предметы, а также какие уловки и способы маскировки применяет противник при минировании местности, в том числе и жилых районов.