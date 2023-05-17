Названы предварительные сроки начала поставок в войска новой самоходной противотанковой пушки «Спрут-СДМ1»

Новейшая самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1" находится на этапе подготовки к серийному производству, Министерство обороны окончательного решения о принятии орудия на вооружение пока не приняло.
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