Инфляция во Франции в декабре 2023 года ускорилась до 4,1%

Французское статистическое управление Insee сообщило, что французские потребительские цены, гармонизированные со стандартами Евросоюза, за декабрь 2023 года выросли на 4,1% в годовом выражении и это уже окончательные данные.
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