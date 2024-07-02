Яндекс Образование делится записями лекций с фестиваля 8БИТ

На сайте фестиваля 8БИТ, организованного Яндекс Образованием, появились записи выступлений. В плейлисте собраны беседы о нейробудущем, история развития Алисы, мастер-класс по написанию текста с помощью нейросетей и другие полезные материалы.
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