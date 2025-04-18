Новости из стационара

ЛАРИСА ХАРЬЯНОВА-ЕРАНКЕВИЧ Да пошёл-ка этот лягушатник в жопу, сказал усатый помощник Терана про идею Макарона о перемирии с чумным хутором во время богомерзких Олимпик гейс, тут же пояснив, что Мордор плавал и знает, как западлоиды используют паузу в свынорезе для зализывания ран и накачки оружием 404-й.
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