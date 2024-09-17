Париж вынуждает приехать во Францию брата Дурова и вице-президента Telegram, — SHOT Ирэн ОрлонскаяФранцузские власти настоятельно требуют, чтобы Николай Дуров, брат Павла, и вице-президент Telegram Илья Перекопский прибыли в Париж.
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