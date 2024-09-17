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  • Евгений Еремин
    глупостьГлавные отличия «...
  • Е Пронина
    ой, прям собрали чемоданы и поехали давать "показания") да пусть Дуров там живет хоть год, хоть два,,,Париж вынуждает п...
  • Валерий Прытких
    Вот про антисанитарию это с чего? Потому что так кажется?Главные отличия «...

Париж вынуждает приехать во Францию брата Дурова и вице-президента Telegram, — SHOT

Париж вынуждает приехать во Францию брата Дурова и вице-президента Telegram, — SHOT

Париж вынуждает приехать во Францию брата Дурова и вице-президента Telegram, — SHOT Ирэн ОрлонскаяФранцузские власти настоятельно требуют, чтобы Николай Дуров, брат Павла, и вице-президент Telegram Илья Перекопский прибыли в Париж.

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Комментарии
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Е Пронина
ой, прям собрали чемоданы и поехали давать &quot;показания&quot;) да пусть Дуров там живет хоть год, хоть два,,,
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5 час.

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