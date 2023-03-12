Военное обозрение

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История японских джипов

История японских джипов

Самый первый японский джип Принято считать, что первые легкие компактные разведывательно-связные автомобили массового выпуска типа 4х4 были сконструированы и поставлены на производство в США.

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