История японских джипов

Самый первый японский джип Принято считать, что первые легкие компактные разведывательно-связные автомобили массового выпуска типа 4х4 были сконструированы и поставлены на производство в США.
Популярные статьи
- В Константиновке в результате удара ВС РФ уничтожен крупный склад боеприпасов натовского калибра ВСУ
- Иран объявил о завершении сделки по закупке российских многоцелевых истребителей Су-35
- В 93-й бригаде ВСУ приняли отступающие из Артёмовска подразделения территориальной обороны за наступление ЧВК «Вагнер» и открыли по ним огонь
Свежие комментарии