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Парламентская газета

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Матвиенко рассказала, почему Беловежские соглашение называют заговором

Матвиенко рассказала, почему Беловежские соглашение называют заговором

Через некоторое время все важные детали подписания Беловежских соглашений, в которых констатировался распад СССР, и «имена конкретных людей, сыгравших свою позорную роль» поможет укрепить нашего общества, «оздоровить» нашу идентичность и восстановить историческую правду.

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Комментарии
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Eduard
Именно сговор,
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17 час.
Eduard
Цари Росмии собирали земли,хранили её,а алкаши ои народа всё роздали и пропили.Хуже того нас называют оккупантами,воруют наши деньги и окружены врагами за нашу же доброту!
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17 час.
Eduard
То что СССР потерял,Запад быстренькр прибрал и приберает до сих пор.Причем это не к добру всё!
Ответить
17 час.

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