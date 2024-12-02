Матвиенко рассказала, почему Беловежские соглашение называют заговором

Через некоторое время все важные детали подписания Беловежских соглашений, в которых констатировался распад СССР, и «имена конкретных людей, сыгравших свою позорную роль» поможет укрепить нашего общества, «оздоровить» нашу идентичность и восстановить историческую правду.
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