24.09.24==Природа Южной Америки

Южная Америка - материк, лежащий в Западном полушарии, берега которого омываются водами Тихого океана на западе и Атлантического океана на востоке, на севере - Карибским морем, а на юге Магеллановым проливом.
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